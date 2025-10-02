MAX
Компания Гравитон Информационные технологии

«Гравитон» представляет новую линейку компактных СХД

© t.me

Новая линейка систем хранения данных в двухконтроллерном исполнении в типоразмере 2U — компактные решения с привычным функционалом. Отечественные СХД подходят для компаний, которые перестраивают свою ИТ-инфраструктуру в рамках программы по импортозамещению и которым важны отказоустойчивость, непрерывная работа и масштабируемость.

Основные характеристики СХД:

🔺варианты исполнения корпуса: 24 накопителя SFF или 12 накопителей LFF, SAS HDD/SSD для хранения информации,

🔺объем оперативной памяти до 8 Тб,

🔺поддержка до 128 ядер и 256 потоков на оба контроллера,

🔺блок питания с резервированием,

🔺поддерживаемые уровни RAID: 1, 5, 5i, 6, 6i, 50, 60, 70, 7.3,

🔺возможность подключения внешних JBOD с поддержкой до 72 накопителей,

🔺подключение к инфраструктуре: Fiber Channel 16/32 Гбит/с, iSCSI 10, 25, 40, 100 Гбит/с.

СХД оптимальны для работы с системами резервного копирования, архивного хранения и видеонаблюдения. Благодаря компактному размеру экономится пространство, что дает возможности для будущего масштабирования.

Запуск в серийное производство запланирован на 2026 год.

Источник: t.me

