«Гравитон» представляет новую линейку компактных СХД
Новая линейка систем хранения данных в двухконтроллерном исполнении в типоразмере 2U — компактные решения с привычным функционалом. Отечественные СХД подходят для компаний, которые перестраивают свою ИТ-инфраструктуру в рамках программы по импортозамещению и которым важны отказоустойчивость, непрерывная работа и масштабируемость.
Основные характеристики СХД:
🔺варианты исполнения корпуса: 24 накопителя SFF или 12 накопителей LFF, SAS HDD/SSD для хранения информации,
🔺объем оперативной памяти до 8 Тб,
🔺поддержка до 128 ядер и 256 потоков на оба контроллера,
🔺блок питания с резервированием,
🔺поддерживаемые уровни RAID: 1, 5, 5i, 6, 6i, 50, 60, 70, 7.3,
🔺возможность подключения внешних JBOD с поддержкой до 72 накопителей,
🔺подключение к инфраструктуре: Fiber Channel 16/32 Гбит/с, iSCSI 10, 25, 40, 100 Гбит/с.
СХД оптимальны для работы с системами резервного копирования, архивного хранения и видеонаблюдения. Благодаря компактному размеру экономится пространство, что дает возможности для будущего масштабирования.
Запуск в серийное производство запланирован на 2026 год.
