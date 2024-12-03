В Петербурге запустили дизайн-центр проектирования силовой электроники

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Дизайн-центр по проектированию, тестированию и диагностике отечественных новинок в области силового электронного приборостроения запустили на базе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». Новый проект поддержан Минобрнауки России и направлен на организацию в РФ массового производства полупроводниковых компонентов и приборов, сообщил ТАСС проректор по научной и инновационной деятельности ЛЭТИ Александр Семенов.

«Новый дизайн-центр силовой электроники займется выполнением работ по проектированию и диагностике электронных устройств на основе карбида кремния, которые планируются к запуску в массовое производство. В перспективе мы планируем проводить экспертную оценку и сертификацию электронной продукции и силовых компонентов производителей», — рассказал Семенов.

Дальнейшая экспертная оценка и проверка качества компонентной базы, которая в том числе поступает из других стран, будет также направлена на защиту отечественных компаний, занимающихся производством соответствующих изделий на территории РФ. Часть оборудования для этих целей в новом дизайн-центре по своему функционалу и точности не имеет аналогов в России. Сейчас новый центр сосредоточится на собственных инновационных разработках в области современных силовых электронных устройств совместно с индустриальным партнером.

Индустриальным партнером при создании дизайн-центра выступил крупный производитель микроэлектроники ГК «Элемент» (ГК «Ростех» и АФК «Система»). Вместе с компанией университет в рамках совместного предприятия «ЛЭТИЭЛ» займется формированием современной и конкурентоспособной линейки технологий и продуктов силовой электроники для различных отраслей промышленности прежде всего на основе перспективного карбида кремния.

Создание дизайн-центра — часть масштабной программы развития «Приоритет-2030», в рамках которой при поддержке индустриальных партнеров проводится разработка и внедрение в промышленность новой более эффективной компонентной базы для электроники.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» был основан в 1886 году и стал первым в Европе высшим учебным заведением в области электротехники. Сегодня ЛЭТИ — один из ведущих технических университетов России и участник программы «Приоритет-2030». В университете обучается 11 тыс. студентов, среди его выпускников выдающиеся ученые, в том числе нобелевский лауреат Жорес Алферов.

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