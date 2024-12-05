Открыт первый в Кузбассе крытый футбольный манеж «Запсиб Арена»

© minstroykuzbass.ru

Крытый футбольный манеж — первый в Кузбассе спортивный объект для круглогодичного тренировочного процесса, всесторонней подготовки спортсменов по футболу, а также для проведения соревнований в спортивной дисциплине «футбол 8×8». Единовременная пропускная способность сооружения во время соревнований составляет 482 человека, при тренировках — 148 человек.

В блоке «А» располагается футбольное поле с искусственным покрытием, вспомогательной зоной с местами для запасных игроков, судьи, тренера; зрительские места для маломобильных групп населения; на уровне второго этажа расположены трибуны для зрителей с выходом в блок «Б». Сборно-разборные трибуны находятся со стороны административно-бытового блока.

В блоке «Б» расположены тренажерный зал, судейская, тренерская, медицинский блок с кабинетом врача, процедурным кабинетом, административные, подсобные и другие помещения, а также два буфета.

В честь торжественного открытия футбольного манежа «Запсиб-Арена» состоялся первый матч между командами юношей спортивной школы по футболу «Металлург» 2008-2009 годов рождения.

© minstroykuzbass.ru

© minstroykuzbass.ru

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