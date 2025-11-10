В Тольятти введен в эксплуатацию новый футбольный манеж «Акрон-Академии Коноплёва». В церемонии открытия приняли участие тренеры, воспитанники академии и их родители.

Манеж построен за полтора года в рамках концессионного соглашения с правительством Самарской области. Он оснащен современным оборудованием, шестью раздевалками, просторными входными зонами и искусственным газоном последнего поколения.

Объект позволит проводить тренировки и соревнования круглогодично, разгрузит основное поле академии и примет участие в детских турнирах. Инфраструктура академии теперь включает полноразмерный стадион, малый стадион, малый манеж 40×40 м и новый большой манеж.

До 2028 года по соглашению планируется построить ещё три объекта, включая физкультурно-оздоровительный комплекс и малое футбольное поле 40×20 м.

Новый манеж рассчитан на занятия всех возрастных групп, от детей до профессионалов, и строился без остановки тренировочного процесса.

