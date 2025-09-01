© fc-zenit.ru

1 сентября в клубной академии на улице Верности состоялась церемония открытия многофункционального комплекса, на территории которого разместилась общеобразовательная школа, круглогодичный крытый манеж и офисные помещения.

Общая площадь нового здания составила 17 тысяч квадратных метров — это спортивные помещения (поле, трибуны, раздевалки, судейская, медицинский блок и тренажерный зал), а также образовательные пространства (классы, библиотека, столовая на 130 посадочных мест и буфет).

В день знаний к учебе в новой школе приступили более чем 170 воспитанников «Газпром»-Академии с 6 по 11 класс. Торжественная линейка с поднятием государственного флага и первым звонком прошла на поле крытого манежа.

Общеобразовательная школа создана на территории клубной академии для того, чтобы предоставить юным футболистам качественное образование и призвана оптимально совместить школьную программу и специальную спортивную подготовку. В новом образовательном учреждении созданы все необходимые условия для учебы и всестороннего развития юных футболистов — интеллектуального и спортивного.

— Считаю, что школа получилась. Мы долго к этому стремились, — сказала председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина. — Воспитанники нашей Академии, безусловно, в школе учились, но ходили туда через дорогу. Сейчас это все находится в одном комплексе. Все удобно логистически и инфраструктурно. Средняя общеобразовательная школа не могла подстраиваться под спортивные процессы Академии. Сейчас мы можем абсолютно выстраивать план обучения без ущерба спортивному направлению.

— Мы делаем очень важный шаг вперед, потому что создаем всестороннее развитие для каждого игрока «Газпром»-Академии, — сказал председатель правления «Зенита» Константин Зырянов. — Совмещаем здесь и спортивную подготовку, и высокое качество образования. Поэтому сейчас я обращусь к нашим игрокам и скажу, что сегодня вы первые, кто сядет за парты в новой школе. Вас ждет очень много интересных и радостных событий. Поздравляю вас всех с началом нового учебного года и желаю получить много-много ярких эмоций!

— Хочу поблагодарить компанию «Газпром» за реализацию этого проекта, — сказал президент РФС Александр Дюков. — Это основной партнер «Зенита», и это компания, которая очень много делает для развития отечественного футбола. Я поздравляю всех с Днем знаний, с открытием этой прекрасной школы. И хочу всем пожелать успехов не только на футбольном поле и в Юношеской футбольной лиге, хочу также пожелать успехов за школьной партой, поскольку полноценное, качественное образование — оно очень важно для спортсменов, особенно для футболистов, поскольку футбол — это умная игра.

На полноразмерном футбольном поле нового крытого манежа смогут проводить свои матчи команды, выступающие в Юношеской футбольной лиге, женской Суперлиге и молодежном первенстве. Зрительские трибуны позволяют разместить более 500 болельщиков.

Первый матч в истории нового многофункционального манежа сыграли тренеры и воспитанники академии 2011-2013 годов рождения.

