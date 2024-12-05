На Дальнем Востоке прошло испытание первого судна-ярусолова, разработанного для рыболовства

© mashnews.ru

В ходе испытаний судна «Наггет» проекта 03142 специалисты оценят работу оборудования на разных режимах и проверят мореходные характеристики судна, такие как плавучесть, остойчивость, управляемость, ходкость и маневренность.

Рыболовное судно «Наггет», построенное на «Восточной верфи» во Владивостоке, предназначено для добычи рыбы ярусным ловом, минимизируя ущерб экосистеме. Судно включает универсальный модульный комплекс для переработки рыбы, хранения и транспортировки продукции в порт. Оно имеет неограниченный район плавания, ледовый класс для эксплуатации в мелкобитом льду толщиной до полуметра. Спущено на воду в октябре 2024 года.

© mashnews.ru

Судно однопалубное, одновинтовое, с винтом регулируемого шага, дизельное, с кормовым расположением машинного отделения и обрабатывающим цехом на верхней палубе. Вместимость грузовых трюмов -659 м3, температура охлаждения — до -30°С.

Длина корабля — 63,27 метра, ширина - 10,6 метра, экипаж — 34 человека, автономность — 45 суток.

Ярусный промысел — метод промышленного рыболовства, при котором используются крючки с наживкой, прикреплённые к специальному орудию лова — ярусу. Ярусы бывают пелагическими или донными, вертикальными или горизонтальными. Таким способом ловят меч-рыбу, тунца, палтуса, акул, скатов, треску, сайду, клыкача, кальмаров, крабов и др.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈