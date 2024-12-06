УАЗ представил новую версию «Профи» для коммунальных служб

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Калужская компания «Геркулес» разработала зимний вариант уборочного автомобиля на шасси «Профи». Комбинированная дорожная машина «Геркулес 6530» для жилищно-коммунальных хозяйств и городских служб благоустройства, которая дебютировала в прошлом году, пополнилась новым функционалом, рассказали «Известиям» в пресс-службе Ульяновского автозавода.

Такой «Профи» оснащен пескоразбрасывающей установкой и передним гидравлическим отвалом. Комплект оборудования предназначен для распределения по поверхности автодорог и тротуаров сыпучих инертных материалов и антигололедных реагентов. Передний съемный гидрофицированный отвал может быть заменен на подметальную щетку. Исполнительные механизмы приводятся в действие гидравлической станцией от дополнительного бензинового двигателя (29 л.с.).

Водитель управляет оборудованием из кабины. Плотность посыпки антигололѐдными материалами можно автоматически регулировать в зависимости от скорости движения (5-30 км/ч). Конструкция предусматривает возможность сезонной смены пескоразбрасывающего оборудования на вакуумно-подметальное.

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