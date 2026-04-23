23 апреля на бывшем заводе Volkswagen в Калуге перезапустили моторное производство. Нынешний владелец площадки в лице холдинга АГР теперь выпускает в реанимированных цехах двигатели, аналогичные Chery. Партнером в проекте является китайская фирма Defetoo, не имеющая юридических связей с Chery.

Локализованными ДВС будут оснащать кроссоверы Tenet, Tenet Plus, Jeland, которые производятся холдингом АГР.

На первом этапе в Калуге предполагается собирать 150 тысяч ДВС в год, в дальнейшем производство нарастят до 300 тысяч.

Площадь цехов моторного завода — 32 тысячи кв. м, в них размещены линия сборки двигателей, участки подготовки компонентов, логистическая инфраструктура, а также испытательные и измерительные лаборатории. Линия сборки модернизирована: внедрены новые технологические операции, расширено количество рабочих постов, создана линия предварительной сборки головки блока цилиндров.

Предприятие оснастили девятью новыми коллаборативными роботами, которые выполняют самые критически важные операции. Работа такого робота синхронизируется с действиями оператора: система адаптирует параметры в зависимости от действий человека, за счет интеграции датчиков движения, ограничителей силы и скорости, а также алгоритмов оценки рисков в реальном времени.

Во второй половине года планируется локализация механической обработки отливок блоков цилиндров и головок блоков цилиндров.

В Калуге будут выпускать турбированные бензиновые моторы объемом 1,5 л (147 л.с.), 1,6 л (150 и 197 л.с.) и 2,0 л (197-249 л.с.).