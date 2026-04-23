4 дня назад
artal Производство

В Калуге перезапустили моторный завод

23 апреля на бывшем заводе Volkswagen в Калуге перезапустили моторное производство. Нынешний владелец площадки в лице холдинга АГР теперь выпускает в реанимированных цехах двигатели, аналогичные Chery. Партнером в проекте является китайская фирма Defetoo, не имеющая юридических связей с Chery.

Локализованными ДВС будут оснащать кроссоверы Tenet, Tenet Plus, Jeland, которые производятся холдингом АГР.

На первом этапе в Калуге предполагается собирать 150 тысяч ДВС в год, в дальнейшем производство нарастят до 300 тысяч.

Площадь цехов моторного завода — 32 тысячи кв. м, в них размещены линия сборки двигателей, участки подготовки компонентов, логистическая инфраструктура, а также испытательные и измерительные лаборатории. Линия сборки модернизирована: внедрены новые технологические операции, расширено количество рабочих постов, создана линия предварительной сборки головки блока цилиндров.

Предприятие оснастили девятью новыми коллаборативными роботами, которые выполняют самые критически важные операции. Работа такого робота синхронизируется с действиями оператора: система адаптирует параметры в зависимости от действий человека, за счет интеграции датчиков движения, ограничителей силы и скорости, а также алгоритмов оценки рисков в реальном времени.

Во второй половине года планируется локализация механической обработки отливок блоков цилиндров и головок блоков цилиндров.

В Калуге будут выпускать турбированные бензиновые моторы объемом 1,5 л (147 л.с.), 1,6 л (150 и 197 л.с.) и 2,0 л (197-249 л.с.).

Источник: news.drom.ru

    Krutenn Krutenn24.04.26 12:16:07

    Запущенный завод — это конечно хорошо, — прежде всего рабочие места. Но все время не покидает ожидание выпуска *своего* современного двигателя. Тем более давно уже в металле есть сделанный в *Сколково* ДВИТ-40 (гибридный). Обязать на государственном уровне хотя бы частичное внедрение его или ему подобного движка, но на это нужна получается политическая воля… Почему-то комерсы этим не занимаются.

      Нет аватара alexm24.04.26 14:45:14

      Да просто государство, в условиях жесткой конкуренции, ДОЛЖНО помочь вылезти на рынок( инвестиции и жесткий контроль за их целевым использование), а потом уже… Так, кстати, делают наши Китайские товарищи!И, кстати, у них это хорошо получается.

      Clausson Clausson24.04.26 20:01:30
      Почему-то комерсы

      Почему-то коммерсы уже во всем мире этим почти не занимаются. Специализированные фирмы делают двигатели сразу на несколько платформ. Точно так же как одну и туже платформу используют совершенно разные фирмы (марки).
      Экономия. Если коммерсант что-о не делает, значит нет выгоды, а благотворительность и прекрасные патриотические идеи хороши только при наличии прибыли.

        Krutenn Krutenn24.04.26 21:07:30

        В общем и целом согласен, но с *благотворительностью* Вы слегка погорячились. Если коммерс *не видит* выгоды, то это не значит, что её нет (вопросы к его квалификации, а возможно и ЛИЧНОЙ заинтересованности). Слишком привыкли повторять за кем-либо, ОТВЫКЛИ позволять себе быть первыми. *Вражеские* санкции сдвинули развитие в плюс (пример — фтор-органические смазки и присадки *Форум*. Во время моего обучения на Химфаке в 90х это была чуть ли не фантастика (шли разработки). Сейчас (после санкций) мы можем купить их в магазинах. И да, они разрешены- одобрены для нашего ВПК. ПЛЮС эти органические вещества оказывается самые скользкие в мире (сверялся в Википедии)).
        Наибольшую прибыль получает тот или та страна, которые ПОЗВОЛЯЮТ себе быть первыми — и здесь я полностью согласен с *alexm*, — государство должно помочь…

    1nsane 1nsane24.04.26 22:52:06

    самый большой вопрос к тенету — цена. утильпобор — компенсируется, таможенная пошлина — льготная и только на комплектующие. а цена как была в три раза выше чем в Китае, так и осталась. магия.

