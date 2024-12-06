ОМК ввод цеха бесшовных труб

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В конце 2023 — начале 2024 по косвенным новостям состоялся ввод в эксплуатацию крупного металлургического проекта ОМК — цеха бесшовных труб с инвестициями в 50 млрд р.

Официальных пресс-релизов об этом событии нет, однако в ряде отраслевых новостей об этом цехе упоминается, как о введенном в эксплуатацию:

В 2023 году на выксунском заводе ОМК запустили в эксплуатацию новый трубопрокатный цех по производству бесшовных труб нефтяного сортамента.

https://premium.omk.ru/about/

…ОМК активно развивается в этом направлении. В начале года компания запустила цех бесшовных труб на Выксунском металлургическом заводе в Нижегородской области. Объем инвестиций в проект составил 50 млрд рублей. Мощность производства рассчитана на 400 тыс. тонн в год.

https://www.met.../ru/news/167690

• В начале года ОМК запустил свой цех бесшовных труб с мощностью 400 тыс. тонн в год.

https://bcs-exp...ogo-proekta-omk

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18 мая 2024

Участники Ассоциации производителей труб посетили выксунский завод ОМК

Им показали новый цех по выпуску бесшовных труб, которые востребованы в том числе при добыче углеводородов в сложных условиях и наклонном бурении.

https://vr-vyks...skij-zavod-omk/

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