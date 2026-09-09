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Bionysheva_Elena Производство

На «ОМК Энергомаш» начали выпускать опорно-подвесные системы для атомных станций

Фото из архива ОМК, автор: Вячеслав Хабаров

Завод «ОМК Энергомаш» закрыл потребности атомной отрасли в критических компонентах для трубопроводов. Предприятие освоило выпуск основной линейки опорно-подвесных систем, включая вязкоупругие демпферы.

Эти устройства защищают оборудование АЭС от вибраций, сейсмической активности и динамических нагрузок, которые передаются по трубопроводу.

Продукция рассчитана на 60 лет службы — столько же, сколько отводится современным атомным станциям. Вся номенклатура унифицирована по размерам и допустимым нагрузкам.

Отдельный шаг — выпуск специализированного каталога, адаптированного под параметры новейших реакторных установок. В основу легли реальные поставки компании на строящиеся АЭС. Теперь проектные институты получают готовое руководство с верифицированными данными, а не просто перечень изделий.

" Сейчас готовим к запуску собственное программное обеспечение для автоматизированного расчета опорно-подвесных систем и подбора их элементов", — рассказал главный конструктор трубопроводов завода «ОМК Энергомаш» Сергей Никулин.

Продукция выпускается полностью на мощностях группы ОМК.

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Источник: omk.ru

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