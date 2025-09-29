25 сентября в Южно-Сахалинске состоялось открытие первого на Дальнем Востоке цеха компании «Сахалин Турбина Сервис» по ремонту газовых турбин и их комплектующих, а также производству специализированного теплотехнического оборудования. Предприятие начало работу на базе Сахалинского нефтегазового индустриального парка.

Особенность нового сервиса заключается в его близком расположении к основным заказчикам, что обеспечит быстрое реагирование на запросы нефтегазовых и энергетических предприятий Сахалина и всего Дальнего Востока.

Предприятие сможет закрыть потребности по ремонту и производству теплообменного оборудования и воздушных систем отопления для объектов как на земле, так и на шельфовых платформах.

Не имеющая аналогов на Дальнем Востоке станочная и инструментальная база также позволит решать задачи по высокоточным техническим операциям, необходимым для обслуживания различных типов вращающегося оборудования. Линия по ремонту топливных форсунок газовых турбин позволит проводить ремонт на месте вместо вывоза компонентов за пределы России. Также отдельно хочу отметить, что 20 сентября «Сахалин Турбина Сервис» завершила ремонт горячей части, успешно смонтировала и запустила в работу газовую турбину LM6000 (46 МВт) на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Работы выполнены на 5 месяцев раньше запланированного срока, что позволило увеличить надежность электроснабжения в осенне-зимний период 2025-2026 года. На базе отработанных технологических компетенций было принято решение о запуске программы капитальных ремонтов газовых турбин LM6000, — прокомментировал генеральный директор ООО «Сахалин Турбина Сервис» Григорий Трофимов.

Компания «Сахалин Турбина Сервис» вошла в число резидентов Сахалинского нефтегазового индустриального парка. Первая очередь стратегического объекта была запущена в октябре 2024 года с целью импортозамещения высокотехнологичных сервисов для ведущих операторов нефтегазовых проектов. На сегодняшний день на территории парка введены в эксплуатацию производства еще трех сервисных компаний — ООО «МеталлСервисНефтегаз», ООО «ВМС Инжиниринг», ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес Логистика». На объектах создано порядка 250 рабочих мест.

Проект по созданию Сахалинского нефтегазового индустриального парка реализуется при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики на территории опережающего развития «Сахалин». Резиденты получают возможность арендовать помещения и участки с точками подключения к инженерной инфраструктуре, дорогами и благоустройством, а также воспользоваться льготами. Предприятия освобождены от уплаты налогов на прибыль и имущество, для них в четыре раза сокращены выплаты в социальные фонды. Всего на территории нефтегазового индустриального парка реализуются 12 инвестиционных проектов резидентов. В их числе предприятия, готовые предоставлять комплексные услуги для нефтегазовых операторов, включая ремонт трубопроводов без остановки технологических процессов, восстановление электродвигателей и генераторов, подводное обслуживание объектов и транспортировку негабаритных грузов.