Сегодня, 2 октября, в селе Озерском Корсаковского района торжественно открыли новый рыбоперерабатывающий комплекс. Здесь будут производить продукцию из сырца кеты, трески и тихоокеанской сельди. Объём собственных инвестиций компании составил 3,7 млрд рублей.

Завод в Озерском стал частью действующего в селе предприятия «Рыболовецкий колхоз им. Кирова». Работать здесь будут 250 человек. В первую очередь, это жители Сахалинской области, в том числе выпускники профильных вузов, техникумов и училищ.

Новый комплекс разместился на площади 10 тысяч квадратных метров. Он способен перерабатывать до 700 тонн сырья в сутки. Морозильное оборудование позволяет единовременно хранить до 3000 тонн. Предприятие будет выпускать широкий ассортимент мороженой продукции, в том числе глубокой степени переработки из сельди, минтая, трески, а также тихоокеанской сельди. Из отходов производства планируется выпускать до 30 тонн рыбной муки в сутки. Запланировано производство рыбьего жира. Современная технология упаковки увеличит срок хранения готовой продукции до двух лет.

Проект по строительству рыбоперерабатывающего комплекса в Озерском был реализован по федеральной программе инвестиционных квот группой компаний «Гидрострой» — крупнейшим холдингом предприятий рыбохозяйственного комплекса региона, основанным в 1991 году. Работы завершились в рекордные сроки — они стартовали в сентябре прошлого года.

Одновременно со строительством завода в акватории была проведена реконструкция прилегающих гидротехнических сооружений, в том числе выполнены дноуглубительные работы с 2,5 до 5,5 метров для обеспечения беспрепятственного и безопасного подхода рыболовных и транспортных судов. Это позволит флоту единовременно поставлять на берег до 200 тонн водных биологических ресурсов.

Отметим, «Гидрострой» является дальневосточным холдингом, осуществляющим свою деятельность не только на Сахалине и Курилах, но и в Приморском крае. Компания занимается океаническим и прибрежным рыболовством, переработкой и реализацией водных биоресурсов, искусственным воспроизводством тихоокеанского лосося, производственным и гражданским строительством, экологическим туризмом. На предприятиях работают 7000 человек, из них 3500 — в море.

