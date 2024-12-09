На «Донецкстали» перезапущены 2 прокатных стана

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17 октября 2024 г. в прокатном цехе Филиала № 1 «Донецксталь» ООО «Технологические инвестиции» в Донецке был запущен стан 400.

А 2 декабря 2024 г. на заводе, после проведения ремонта в соответствии с графиком, в составе единого производственного комплекса с установкой термоупрочнения был также запущен стан 250. Сейчас идёт процесс наладки оптимальных режимов работы оборудования, — сообщает пресс-служба «Донецкстали».

"Восстановление и развитие прокатного производства является частью стратегии развития предприятия по восстановлению производственных мощностей и расширению сортамента выпускаемой продукции", — отмечают в пресс-службе.

«Донецксталь» специализируется на выпуске литейного и передельного чугуна; более 100 разновидностей углеродистых, конструкционных, низколегированных, легированных обыкновенного качества, качественных и высококачественных марок стали; стальных электросварных прямошовных труб и металлических мебельных каркасов; церковных колоколов из цветного высококачественного сплава; шлакообразующих смесей, гранулированного шлака и стройматериалов.

В марте 2022 г. на заводе работало 6,500 тыс. человек. Ежедневно он производит примерно 1,7 тыс. т чугуна. Шлак, выпускаемый на предприятии, используют для восстановления дорог.

1 апреля 2024 г. на предприятие пришел инвестор ООО «Технологические инвестиции». Основным видом его деятельности является производство чугуна, стали и ферросплавов. С этого времени идет процесс его поэтапного перезапуска, который предполагает возобновление выпуска арматуры и строительного проката.

До октября 2024 г. из трёх основных производств — доменного, электросталеплавильного и прокатного — на заводе работал только электросталеплавильный цех, который выпускает непрерывнолитую заготовку. С запуском в октябре-декабре 2024 г. прокатных станов предприятие вновь начало производить профили. С 2028 г. на предприятии также начнет действовать производство листового проката.

В апреле 2024 г. объём выпуска непрерывнолитой заготовки на заводе превысил 6,9 тыс. т, в августе достиг почти 22,6 тыс. т, а в сентябре составил более 27 тыс. т. До конца 2024 г. ежемесячный объем выпуска металлопродукции на предприятии будет стабилизирован на уровне 30-35 тыс. т.

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