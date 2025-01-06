Донецкий метзавод вышел на наибольшие за 2,5 года объемы производства

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Объемы производства Донецкого металлургического завода (ДМЗ), который весной арендовал инвестор, вышли на наибольшие показатели за последние годы.

За девять месяцев рост объема производства с апреля по декабрь увеличился в пять раз! 7000 тонн стали в апреле, 35 000 тонн в декабре. Это самый большой показатель предприятия за 2,5 года.

С приходом нового инвестора завод получил новый глоток свежего воздуха в виде финансирования, благодаря этому запущена программа текущих и капитальных ремонтов. На лицо первые результаты — запуск стана 250 и 400. Предприятие стабильно наращивает объемы производства.

Донецкий металлургический завод — одно из старейших предприятий в Донбассе, основанное в 1872 году. Завод специализируется на изготовлении чугуна, стали, труб, шлакообразующих смесей и многого другого. До начала конфликта на ДМЗ трудились тысячи человек, а продукция была широко известна за рубежом. Однако развязанные Украиной боевые действия, а позже и транспортная блокада, существенно затруднили его работу. Завод неоднократно приостанавливал производство, в том числе из-за артобстрелов. С приходом России ДМЗ начал процесс возрождения. Весной 2024 года там появился инвестор. За пять месяцев с ним ДМЗ трехкратно увеличил выпуск продукции. До этого мы писали о росте на 37% в первом квартале объема произведенной продукции в целом по региону. А в 2023 году было 53-процентное повышение в металлургии ДНР.

Ранее на ДМЗ сообщили, что в апреле возобновили после простоя выпуск непрерывнолитой заготовки. Завод насчитывает три основных производственных комплекса: электросталеплавильный, доменный, включающий две доменных печи, и прокатный, состоящий из станов 250, 350 и 400. Существует и ряд вспомогательных производств.

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