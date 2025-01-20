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termometrix 20 января 2025, 17:04 86 Медучреждения

В Костроме открылись новые поликлиники

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 © kostroma.top24.news

Взрослую и детскую поликлинику возвели в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Теперь её смогут посещать сразу девять тысяч человек: жители «Венеции», а также поселков Учхоза, Козелино и Селище. Раньше жители этих районов обращались за медицинской помощью в поликлиники на улице Самоковской.

 © kostroma.top24.news

 © gtrk-kostroma.ru

Обе поликлиники оснащены новым современным оборудованием, на покупку которого ушло 22,5 миллиона рублей из областного бюджета. Имеется стоматологический кабинет.

 © kostroma.top24.news

В ближайшие пять лет в Костроме откроют новую поликлинику на проспекте Текстильщиков. Также планируется построить новый корпус поликлиники для взрослых № 1, а также детскую и взрослую поликлиники в поселке Волжском.

 © kostroma.top24.news

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Источник: https://kostroma.top24.news/zdorove...-otkryl-v-venetsii-dve-polikliniki/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Костромская область
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