В Костроме открылись новые поликлиники

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Взрослую и детскую поликлинику возвели в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Теперь её смогут посещать сразу девять тысяч человек: жители «Венеции», а также поселков Учхоза, Козелино и Селище. Раньше жители этих районов обращались за медицинской помощью в поликлиники на улице Самоковской.

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Обе поликлиники оснащены новым современным оборудованием, на покупку которого ушло 22,5 миллиона рублей из областного бюджета. Имеется стоматологический кабинет.

© kostroma.top24.news

В ближайшие пять лет в Костроме откроют новую поликлинику на проспекте Текстильщиков. Также планируется построить новый корпус поликлиники для взрослых № 1, а также детскую и взрослую поликлиники в поселке Волжском.

© kostroma.top24.news

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