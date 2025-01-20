В Костроме открылись новые поликлиники

В Костроме открылись новые поликлиникиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Взрослую и детскую поликлинику возвели в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Теперь её смогут посещать сразу девять тысяч человек: жители «Венеции», а также поселков Учхоза, Козелино и Селище. Раньше жители этих районов обращались за медицинской помощью в поликлиники на улице Самоковской.
Обе поликлиники оснащены новым современным оборудованием, на покупку которого ушло 22,5 миллиона рублей из областного бюджета. Имеется стоматологический кабинет.
В ближайшие пять лет в Костроме откроют новую поликлинику на проспекте Текстильщиков. Также планируется построить новый корпус поликлиники для взрослых № 1, а также детскую и взрослую поликлиники в поселке Волжском.
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