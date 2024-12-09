В Октябрьском округе Омска открыли поликлинику, построенную по 3D-модели

© omskportal.ru

Четырёхэтажное здание построили в Октябрьском округе Омска по президентскому национальному проекту «Здравоохранение». Общая площадь объекта составила более пяти тысяч кв.м, в нём расположены взрослая и детская поликлиники. Ежедневно здесь будут принимать 250 взрослых пациентов и 60 детей. Проектом предусмотрены два входа в здание, чтобы потоки посетителей разных возрастов были разделены.

Проектирование здания велось с применением технологий информационного моделирования. Цифровой двойник поликлиники, который был создан с программным обеспечением Tangl, позволил вести строительство в строгом соответствии с проектом и осуществлять непрерывный контроль точности работ на каждом этапе. Информационная модель содержала все архитектурные и инженерные системы нового здания и в итоге позволила сэкономить 1,9 миллионов рублей в базисных ценах и значительно снизить затраты на валидацию и обработку изменений в цифровой информационной модели.

Работы на объекте вела компания ООО «ИКГ-Транс» и завершила строительство на два месяца раньше срока, указанного в контракте.

© omskportal.ru

© omskportal.ru

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