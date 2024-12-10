В Московской области открыли новую разворотную эстакаду между Каширским шоссе и трассой А-105

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В Подмосковье запустили разворотную эстакаду между «Каширкой» и А-105, а в первом квартале 2025-го введут развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе.

Открывшаяся сегодня эстакада в районе д. Апаринки обеспечит бессветофорный проезд с «Каширки» в сторону Москвы. Кроме того, в ближайшее время будет ликвидирован светофор и левоповортный съезд на ул. Газовиков в сторону п. Развилка. Это повысит пропускную способность шоссе на съезде с транспортной развязки в месте пересечения с МКАД. Водители смогут экономить в пути до 20 минут за счет перераспределения транспортных потоков.

Параллельно завершается строительство разноуровневой развязки на пересечении Володарского и Каширского шоссе, работы на которой ведутся в рамках II этапа реконструкции «Каширки». Ее запустят в первом квартале 2025 года. Губернатор Московской области пообщался со строителями, которые трудятся на объекте. Его готовность — порядка 80%. На путепроводе через Каширское шоссе сейчас идет устройство барьерного ограждения, а на путепроводе через А-105 — плиты проезжей части.

Новая развязка, которую запустят в начале 2025-го, позволит обеспечить бессветофорный проезд с Каширского шоссе и автодороги А-105 на «Володарку», а также удобный выезд в сторону Москвы и области. В результате водители смогут экономить в пути до 10 минут. Значительно разгрузятся дороги в соседних деревнях Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, селах Остров и Молоково.

В рамках III и IV этапов запланирована реконструкция участка Каширского шоссе от А-105 до Володарского шоссе, строительство транспортной развязки на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе (расширение дороги до 6-8 полос), а также реконструкция участка «Каширки» протяженностью 1,3 км. Будут ликвидированы светофоры и построены подземные пешеходные переходы.

Сейчас на Каширском шоссе люди теряют до 1,5 часов в пробках, а после масштабной реконструкции, полностью завершить которую планируют в 2026 году, время проезда до Москвы и Видного будет составлять не более 20 минут. Пропускная способность «Каширки» увеличится на 25-30%, что позволит ликвидировать дорожные заторы. Транспортная доступность улучшится для 500 тыс. жителей.

Ранее, в мае 2023-го (на 2 года раньше срока), был открыт двухполосный съезд (500 м) с Володарки на А-105. Он позволил сократить жителям близлежащих населенных пунктов и ЖК «Пригород Лесное», «Ново-Молоково», «Пойма» время в пути до Москвы с 1 часа до 20 минут.

© mosreg.ru

© mosreg.ru

© mosreg.ru

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