В Санкт-Петербурге открыли новый детский сад с бассейном на 280 мест

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В Стрельне завершено строительство нового детского сада, который вмещает 280 детей и включает в себя бассейн. Об этом проинформировала пресс-служба комитета по строительству. Дошкольное учреждение имеет три этажа и находится на территории жилого комплекса «Дворцовый фасад», расположенного на проспекте Буденного.

Внутри здания детского сада предусмотрено 12 групп, которые будут объединять детей разных возрастов. Из них 4 группы предназначены для самых маленьких — ясельные. На первом этаже находятся игровые комнаты и спальни для ясельных групп, а также современный бассейн, кухня, медицинский кабинет и процедурный кабинет. Второй этаж отведен под комнаты для детей в возрасте от 3 до 5 лет, а также классы для кружков, музыкальный зал и физкультурный зал. Третий этаж включает в себя игровые комнаты и спальни для дошкольников, а также кабинеты для психолога и логопеда.

На территории детского сада обустроено 12 игровых площадок, которые оборудованы теневыми навесами, а также спортивная площадка с различным игровым и спортивным оборудованием. Весь участок детского сада окружен забором, который имеет ворота и калитки для обеспечения безопасности и контроля доступа.

© gov.spb.ru

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