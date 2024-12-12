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Innokentij90 12 декабря 2024, 10:00 Энергетика и ТЭК

Энергоблок № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 включили в работу после проведения ремонтных работ

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 © mashnews.ru

В ходе первого этапа проведена замена поверхностей нагрева, горелок и систем пылеприготовления, воздуховодов, газоходов, пылепроводов, лопаток и других элементов.

Общий вес замененного оборудования составил более 1507 тонн. Кроме этого, завершен ремонт вспомогательного оборудования: теплотехнического, электрического и контрольно-измерительных приборов. Стоимость работ составила 2,8 млрд рублей.

Большой объем работ выполнен на электрофильтрах, что приведет к повышению эффективности очистки уходящих газов от золы и улучшению экологической ситуации для Хабаровска.

По словам директора Хабаровской ТЭЦ-3 (входит в АО «ДГК» Группы РусГидро) Александра Лыспака, работы, которые выполнены в этом году на энергоблоке привели к повышению надежности, экономичности, улучшению экологической ситуации и технико-экономических показателей станции.

Второй этап перевода энергоблока № 2 на газ запланирован на 2025 год. Реализовать его также планируется за семь месяцев с привлечением специалистов Хабаровской ремонтно-монтажной компании.

На энергоблоке смонтируют оборудование для сжигания газового топлива. Квота на получение газа подтверждена. При этом сохранится возможность сжигать уголь.

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Источник: https://mashnews.ru/energoblok-2-xa...ntnyix-rabot-za-28-mlrd-rublej.html

ремонт ТЭЦ, Хабаровский край, РусГидро
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