В Самаре спущено на воду третье пассажирское судно проекта PV20S

© www.korabel.ru

Сегодня в Самаре состоялась торжественная церемония спуска на воду третьего пассажирского судна проекта PV20S, построенного ЗАО «Нефтефлот» под техническим наблюдением специалистов Самарского участка Астраханского филиала Российского морского регистра судоходства.

Судно строится на производственной площадке ЗАО «Нефтефлот» по проекту «Морского инженерного бюро СПб».

Стальное самоходное двухвинтовое пассажирское судно прибрежного плавания предназначено для регулярных перевозок до 200 пассажиров на внутригородских и прибрежных линиях. Проект компании «Морское Инженерное Бюро — дизайн СПб» предусматривает оснащение двухъярусной надстройкой с вертикальным форштевнем, транцевой кормовой оконечностью и избыточным надводным бортом. Судно оборудовано гибридной дизель-электрической энергетической установкой, сообщает РМРС.

Напомним, первое судно проекта PV20S было спущено на воду в середине ноября. Церемония спуска на воду второго пассажирского судна проекта состоялась в конце того же месяца.

Строительство серии из пяти судов ведется по контракту между ГТЛК и АО «Научно-произведственное предприятие «Авиационная и морская электроника» в рамках программы льготного лизинга водного транспорта с государственным финансированием. Три судна серии строятся на производственной площадке ЗАО «Нефтефлот». Все пять судов будут эксплуатироваться ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова».

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈