Несамоходный земснаряд «Канопус» передан заказчику
«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) приняла несамоходный дизельный земснаряд «Канопус» проекта Ц480М2рД/НФ, построенный на самарской верфи «Нефтефлот». О подписании актов технической приёмки и приёма-передачи земснаряда лизинговая компания сообщила 25 декабря.
Земснаряд построен ЗАО «Нефтефлот» в рамках программы ГТЛК по развитию лизинга водного транспорта, реализуемой при поддержке Минпромторга России. В дальнейшем судно будет передано в лизинг ООО «ГидроСтройМеханизация».
Несамоходный дизельный земснаряд проекта Ц480М2рД/НФ предназначен для разработки песчаных и гравийных карьеров с целью устранения лимитирующих участков и обеспечения гарантированных глубин на внутренних водных путях, добавляют в ГТЛК.
Напомним, земснаряд «Канопус» строится на класс Российского классификационного общества (РКО).
Земснаряд проекта Ц480М2рД/НФ — справка
Класс судна РКО — О2,0(лед20)
Длина габаритная — 79,13 м
Ширина габаритная — 12,22 м
Высота борта — 3,5 м
Осадка по КВЛ — 1,85 м
Водоизмещение — 1223 т
Производительность насоса по воде — 5000 м3/ч
Глубина разработки 4,0 — 30 м
Категория разрабатываемого грунта — I-IV
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0