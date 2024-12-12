В Дубне запустили производство биоразлагаемых средств для уборки дома

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На заводе «Арома Хоум» в Дубне (Московская область) производятся диффузоры, саше, спреи. Недавно компания запустила новую линейку пробиотической бытовой химии для уборки дома под брендом AromaCleaninQ.

«Мы думали о расширении линейки нашей продукции. И одним из новых направлений стало производство пробиотической бытовой химии для уборки дома AromaCleaninQ. Она абсолютно безопасна для здоровья. Это не жесткие химические добавки, это пробиотики, которые не наносят вред окружающей среде, могут использоваться в частных домах с септиками. И, самое главное, они оставляют после себя приятный запах.», —прокомментировал генеральный директор ООО «Арома Хоум» Денис Дорофеев.

При разработке линейки были проведены исследования, консультации с химиками, биологами, чтобы продукция максимально удовлетворяла требования безопасности, экологичности и эффективности.

Продукты линейки отличает не только хорошие чистящие свойства, но и прекрасный аромат — «Арома Хоум» признанный лидер в производстве именно ароматической продукции. Чистящие средства для дома AromaCleaninQ обладают не только высокой эффективностью в борьбе с загрязнениями на различных поверхностях, но и создают защитный слой из пробиотиков, который способствует более качественному очищению.

Стоит отметить, что на производстве установлены строгие требования к качеству и соблюдению экологических норм. Предприятие стало одним из первых, кто активно поддержал «зеленую повестку» особой экономической зоны.

В рамках концепции устойчивого развития на территории ОЭЗ «Дубна» реализуются мероприятия, позволяющие сохранять окружающую среду и гарантирующие экологическую безопасность для жителей наукограда и всего Подмосковья.

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