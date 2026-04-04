На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) в 2026 году ведется строительство нового комплекса для изготовления всех типов литых деталей для авиадвигателей — с участком вакуумного литья жаропрочных сплавов и кластером аддитивных технологий. Площадь нового производства, которое будет задействовано, в том числе в выпуске новых двигателей ВК-800, составляет 17000 квадратных метров.

По информации представителей предприятия, новый объект станет самостоятельной производственной единицей полного цикла. Его запуск гарантирует полную независимость предприятия от дефицитных литых заготовок при производстве двигателей.

В составе цеха будет свой инженерно-конструкторский кластер. В задачи его специалистов войдет не только классическое проектирование оснастки, но и цифровизация процессов. Используя современные программы, инженеры будут моделировать всю технологическую цепочку производства: от сборки модельного блока с элементами литниковой системы до заливки формы и кристаллизации сплава.

Технологическое оснащение цеха позволит работать с широкой гаммой сплавов: алюминиевыми, легированными и нержавеющими сталями, а в перспективе — и с титаном. Главным направлением станет участок вакуумного литья жаропрочных сплавов. Здесь будет организовано производство отливок с тремя типами структуры, важными для изготовления лопаток: равноосной, направленной и монокристаллической. Для этого комплекс получит современное оборудование, включая высокопроизводительную печь направленной кристаллизации проходного типа ПМП‑2М.

Также в составе нового производственного комплекса заработает кластер аддитивных технологий. Для контроля качества продукции и анализа технологических процессов в составе комплекса создается центральная заводская лаборатория. Ее специалисты будут сопровождать производство на всех этапах: от входного контроля материалов до исследования природы дефектов в готовых деталях и узлах.