«Криогенмаш» сделал самую мощную в мире установку для охлаждения азота

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На заводе «Криогенмаш» создали самый мощный в мире детандерный агрегат азота. Детандер — это машина, которая используется для охлаждения газа путем его расширения с совершением внешней работы. Подобные агрегаты используются в сложных низкотемпературных устройствах.

«Особая гордость для нас, у меня за спиной, детандерный агрегат азота. Он на сегодняшний момент, по нашей информации, является самым мощным в мире по производительности — примерно 10 мегаватт холодопроизводительности. Это крупная машина, гордость и страны, и „Криогенмаша“», — рассказал директор по стратегическому развитию АО «Криогенмаш» Александр Мазин.

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В этом году «Криогенмаш» ведет пуско-наладочные работы сразу на пяти различных криогенных воздухоразделительных установках в нескольких регионах России. Более того, система заправки криогенными компонентами ракетного топлива, созданная балашихинским предприятием, обеспечила запуск ракеты «Ангара» с нового стартового комплекса космодрома «Восточный».

Сейчас предприятие является ведущим отечественным разработчиком и производителем технологий и оборудования для разделения воздуха, сжижения и транспортировки природного газа, а также крупнотоннажных криогенных производств.

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