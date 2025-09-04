Компания «Тесвел» показала генераторы азота собственной разработки
В рамках специализированной выставки Kazan Oil, Gas & Chemistry, которая прошла в конце августа в Татарстане, специалисты «Тесвел» (является членом Национальной ассоциации участников рынка робототехники) представили генераторы азота, демонстрирующие перспективы автономного производства.
Данные устройства были разработаны компанией «Тесвел» для повышения эффективности и независимости предприятий в нефтегазохимической отрасли.
Генераторы азота от «Тесвел» позволяют отказаться от закупки газа в баллонах, что снижает эксплуатационные расходы и упрощает логистику. Оборудование отличается гибкостью настройки: параметры подачи азота можно адаптировать под конкретные производственные задачи, обеспечивая при этом высокое качество газа.
Линейка моделей включает различные конфигурации, подходящие для решения широкого спектра задач — от небольших производств до крупных промышленных объектов.
