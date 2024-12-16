Амурский ГХК в ноябре 2024

termometrix 16 декабря 2024, 19:09 Видеоблог
Амурский ГХК в ноябре 2024Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Общий прогресс реализации проекта по строительству Амурского ГХК к концу ноября перешагнул отметку в 68%. В строительстве объектов будущего комплекса задействовано около 24 тысяч человек.
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