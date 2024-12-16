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termometrix 16 декабря 2024, 19:09 Видеоблог

Амурский ГХК в ноябре 2024

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Общий прогресс реализации проекта по строительству Амурского ГХК к концу ноября перешагнул отметку в 68%. В строительстве объектов будущего комплекса задействовано около 24 тысяч человек.

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Источник: https://vk.com/amurgcc?z=video-1879...4ce31bd8a41bde%2Fpl_wall_-187941989

жилищное строительство, архитектура
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