В ЛНР открыли новый корпус районной больницы

В Сватове 12 декабря, в День Конституции, открылся новый корпус районной больницы. Современный двухэтажный корпус из модульных конструкций саратовские строители возвели на месте одного из разрушенных зданий больницы.

Конструкции изготовили в Саратовской области и доставили в подшефный регион

Площадь нового здания — 1350 квадратных метров, его оборудовали системой отопления, пожарной сигнализации, холодным и горячим водоснабжением. Корпус адаптирован для приёма маломобильных групп населения. Там разместили общетерапевтическое и педиатрическое отделения.

В следующем году продолжат восстанавливать корпуса больницы.

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