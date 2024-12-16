В ЛНР открыли новый корпус районной больницы

В ЛНР открыли новый корпус районной больницыСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Сватове 12 декабря, в День Конституции, открылся новый корпус районной больницы. Современный двухэтажный корпус из модульных конструкций саратовские строители возвели на месте одного из разрушенных зданий больницы.
Конструкции изготовили в Саратовской области и доставили в подшефный регион
Площадь нового здания — 1350 квадратных метров, его оборудовали системой отопления, пожарной сигнализации, холодным и горячим водоснабжением. Корпус адаптирован для приёма маломобильных групп населения. Там разместили общетерапевтическое и педиатрическое отделения.
В следующем году продолжат восстанавливать корпуса больницы.
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