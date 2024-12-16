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Великоросс 16 декабря 2024, 20:34 Медучреждения

В ЛНР открыли новый корпус районной больницы

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В Сватове 12 декабря, в День Конституции, открылся новый корпус районной больницы. Современный двухэтажный корпус из модульных конструкций саратовские строители возвели на месте одного из разрушенных зданий больницы.

Конструкции изготовили в Саратовской области и доставили в подшефный регион

Площадь нового здания — 1350 квадратных метров, его оборудовали системой отопления, пожарной сигнализации, холодным и горячим водоснабжением. Корпус адаптирован для приёма маломобильных групп населения. Там разместили общетерапевтическое и педиатрическое отделения.

В следующем году продолжат восстанавливать корпуса больницы.

 © saratov24.tv

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Источник: https://saratov24.tv/news/v-svatove...tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

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