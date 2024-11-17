Свердловский машзавод в ЛНР запустил линию по производству химпродукции для строительства

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Новая линия по производству химической продукции запущена на Свердловском машиностроительном заводе. Одно из старейших предприятий Луганщины, специализирующееся на ремонте горно-шахтного оборудования, теперь осваивает выпуск водно-дисперсионных жидкостей и красок, в которых очень нуждаются строительные компании.

Грунтовка упакована в тару по 1л, 5л и 10л, возможен объём в 1 м3.

Новую продукцию свердловчан уже можно найти на полках магазинов региона. Специалисты утверждают, что она не уступает по качеству изделиям именитых марок. При этом её стоимость уменьшается за счёт логистики, так как товар производится в Республике.

— Сейчас мы начали выпуск акриловой грунтовки глубокого проникновения, тары и наклейки, а к концу месяца планируем произвести выпуск первой партии краски на водной основе для интерьерных и фасадных работ, постепенно будем расширять ассортимент, — поясняет директор завода Сергей Щербаков.

Акриловая грунтовка применяется для пропитки бетонных, кирпичных и других поверхностей для улучшения их адгезии, проще говоря, для удаления пыли с поверхности и улучшения соприкосновения различных материалов между собой. Строители обрабатывают бетон перед началом нанесения штукатурки, а затем обработают стены перед началом покраски стен. А ещё грунтовки глубокого проникновения укрепляют рыхлые поверхности.

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