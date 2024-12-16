Около 7,5 тысяч гектаров залежных земель введено в сельскохозяйственный оборот в Подмосковье

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Сельхозтоваропроизводители Московской области реализуют кампанию по вовлечению залежных более 5 лет земельных участков в оборот с целью увеличения сельскохозяйственных угодий и посевных площадей в регионе. На текущий момент введено около 7,5 тысяч гектаров.

Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, лидирует среди предприятий ООО «РусМилк», основным видом деятельности которого является выращивание зерновых культур — с начала года в сельскохозяйственный оборот вовлечено свыше 740 гектаров в Воскресенске. В Шаховской К(Ф)Х"Агроэкоинвест" ввело более 624 гектаров, ООО «Шаховская Нива» — 447,4 гектаров, в Волоколамске ООО «Рассвет-Авангард» — порядка 399 гектаров, в Можайске ООО «Агроинтех» — 344 гектара.

Специалисты Минсельхозпрод Московской области дополнили, что аграрии, зарегистрированные на территории региона и осуществляющие ввод земель в оборот, могут стать получателями субсидии на проведение культуртехнических мероприятий с возможностью возместить до 50% от понесенных затрат.

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