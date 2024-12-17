Первые объекты национальной системы обращения с отходами введены в эксплуатацию

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Федеральный экологический оператор «Росатома» запустил производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов: «Горный» в Саратовской области и «Щучье» — в Курганской. Каждый позволит перерабатывать до 50 000 тонн отходов I и II классов опасности в год.

«Построенные мощности позволят решить важнейшую экологическую задачу по эффективному и безопасному обращению с промышленными отходами. На предприятиях, созданных в логике экономики замкнутого цикла, предусмотрены современные технологические решения, благодаря которым можно будет получать из отходов вторичное сырье и возвращать его в хозяйственный оборот, — отметил заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям «Росатома» Андрей Никипелов.

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