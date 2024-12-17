Один из ведущих производителей профессиональной косметики в Подмосковье открыл новый корпус

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В Протвино, на улице Железнодорожной, дом 14, расположена компания «Аравия» — один из ведущих производителей профессиональной косметики в регионе.

В 2022 году в рамках программы «Земля за 1 рубль» компания получила участок под строительство двух производственно-складских корпусов. К концу 2024 года один из них был возведен и готовится к вводу в эксплуатацию.

«Самым большим достижением года стало открытие третьего корпуса с современным распределительным центром. Также мы расширили нашу команду на 50 новых сотрудников из Протвино, Кременок и Серпухова», — подчеркнула исполнительный директор.

В ближайшее время «Аравия» планирует запустить программу промышленного туризма. Уже идет обучение специалистов для проведения экскурсий не только для школьников и студентов, но и для бизнес-групп.

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