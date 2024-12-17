В Подмосковье запущено движение по Мытищинской хорде

В Подмосковье запущено движение по Мытищинской хордеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
17 декабря движение транспорта открыто на Мытищинской скоростной хорде в Московской области.
Четырёхполосная автомагистраль Виноградово — Болтино — Тарасовка длиной 16 км связала Афанасовское и Ярославское шоссе, обеспечив выходы на Осташковское и Пироговское шоссе. Новая хорда прошла на удалении 4-8 км от МКАД, выполняя роль его дублера и сохраняя местные дороги как альтернативные.
Капитальные затраты на этапе строительства составили 50,1 млрд рублей.
Для жителей Подмосковья время в пути до столицы сократится в среднем на один час, а жители северо-востока Московского региона смогут быстрее добираться до аэропорта Шереметьево, минуя столичную дорожную сеть. При этом водителям не придётся останавливаться для совершения оплаты, и автомобили не будут скапливаться на пропускных пунктах в пиковые часы, — на автодороге будет действовать безбарьерная система оплаты проезда.
Ожидается, что дорогой будет пользоваться более чем 850 тыс. жителей Подмосковья. Прогнозируемый суточный трафик новой дороги составит около 40 тыс. автомобилей.
Ввиду близости к Пироговскому водохранилищу проектом предусмотрена эффективная система очистки дождевых стоков, которая включает 13 локальных очистных сооружений.
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