В Подмосковье запущено движение по Мытищинской хорде

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17 декабря движение транспорта открыто на Мытищинской скоростной хорде в Московской области.

Четырёхполосная автомагистраль Виноградово — Болтино — Тарасовка длиной 16 км связала Афанасовское и Ярославское шоссе, обеспечив выходы на Осташковское и Пироговское шоссе. Новая хорда прошла на удалении 4-8 км от МКАД, выполняя роль его дублера и сохраняя местные дороги как альтернативные.

Капитальные затраты на этапе строительства составили 50,1 млрд рублей.

Для жителей Подмосковья время в пути до столицы сократится в среднем на один час, а жители северо-востока Московского региона смогут быстрее добираться до аэропорта Шереметьево, минуя столичную дорожную сеть. При этом водителям не придётся останавливаться для совершения оплаты, и автомобили не будут скапливаться на пропускных пунктах в пиковые часы, — на автодороге будет действовать безбарьерная система оплаты проезда.

Ожидается, что дорогой будет пользоваться более чем 850 тыс. жителей Подмосковья. Прогнозируемый суточный трафик новой дороги составит около 40 тыс. автомобилей.

Ввиду близости к Пироговскому водохранилищу проектом предусмотрена эффективная система очистки дождевых стоков, которая включает 13 локальных очистных сооружений.

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