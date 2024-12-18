Katamaran 18 декабря 2024, 17:32 Судостроение и судоходство
Завершено строительство баржи-площадки «БП-1860» проекта РЕГК.130Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На ОАО «Красноярская судостроительная верфь» (Красноярский край) завершено строительство баржи-площадки «БП-1860» проекта «РЕГК.130».
Тип и назначение судна — несамоходное, баржа-площадка, перевозка генеральных и навалочных грузов.
Технические характеристики:
- Длина габаритная — 78,65 м;
- Длина конструктивная — 75,20 м;
- Ширина габаритная — 15,20 м;
- Ширина конструктивная — 15,00 м;
- Высота борта — 2,50 м;
- Высота надводного борта — 0,840 м;
- Грузоподъёмность — 1237 т;
- Валовая вместимость — 924,6 р.т.
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