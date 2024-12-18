На ОАО «Красноярская судостроительная верфь» (Красноярский край) завершено строительство баржи-площадки «БП-1860» проекта «РЕГК.130».

© rfclass.ru

Тип и назначение судна — несамоходное, баржа-площадка, перевозка генеральных и навалочных грузов.

Технические характеристики:

Длина габаритная — 78,65 м;

Длина конструктивная — 75,20 м;

Ширина габаритная — 15,20 м;

Ширина конструктивная — 15,00 м;

Высота борта — 2,50 м;

Высота надводного борта — 0,840 м;

Грузоподъёмность — 1237 т;

Валовая вместимость — 924,6 р.т.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈