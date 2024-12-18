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Katamaran 18 декабря 2024, 17:32 Судостроение и судоходство

Завершено строительство баржи-площадки «БП-1860» проекта РЕГК.130

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На ОАО «Красноярская судостроительная верфь» (Красноярский край) завершено строительство баржи-площадки «БП-1860» проекта «РЕГК.130».

 © rfclass.ru

Тип и назначение судна — несамоходное, баржа-площадка, перевозка генеральных и навалочных грузов.

Технические характеристики:

  • Длина габаритная — 78,65 м;
  • Длина конструктивная — 75,20 м;
  • Ширина габаритная — 15,20 м;
  • Ширина конструктивная — 15,00 м;
  • Высота борта — 2,50 м;
  • Высота надводного борта — 0,840 м;
  • Грузоподъёмность — 1237 т;
  • Валовая вместимость — 924,6 р.т.

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Источник: https://rfclass.ru/events/2024/12/r...om-nesamohodnogo-sudna-proekta-130/

Красноярская судостроительная верфь, Красноярский край, баржа, РЕГК.130
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