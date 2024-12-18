В Ленинградской области открылся центр протезирования и реабилитации

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18 декабря во Всеволожске Ленинградской области состоялось открытие межрегионального центра высокотехнологического протезирования и реабилитации «Мультипротез». Объект стал частью Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО.

Здесь помощь смогут получить сотни участников спецоперации. Этот медицинский объект многофункциональный. Для бойцов, получивших ранение, будут действовать отделения адаптивной физкультуры, социальной и трудовой интеграции, кабинеты обучения новым специальностям.

Плановая мощность центра — 800 человек в год.

В «Мультипротезе» всех пациентов планируют обеспечить медицинскими изделиями, предназначенными для оказания протезно-ортопедической помощи с восстановлением функциональности и подвижности отсутствующих конечностей участников СВО. Также там займутся устранением или более полной компенсацией ограничений их жизнедеятельности, содействием их социальной адаптации и интеграции в общество.

При этом услуги по протезированию нижних конечностей, которые будут предоставлять различным категориям граждан, могут сочетаться с медицинскими реабилитационными мероприятиями и услугами социальной направленности. Протезирование предусматривает первичное, а также постоянное (повторное) протезирование.

Справка

Каждое учреждение, входящее в состав Кластера, оказывает государственные услуги за средства регионального бюджета в своей сфере.

«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» реализует программы профессионального обучения, переподготовки, социальной адаптации и трудоустройства участников СВО, получивших инвалидность: начиная от профессиональной диагностики и последующей переподготовке по актуальной профессии и заканчивая индивидуальным подбором технических средств реабилитации, правовой и психологической помощью участников СВО и членов их семей.

Центр адаптивной физической культуры, рассчитанный на 1000 человек в год, реализует услуги медицинской реабилитации в период после протезирования конечностей.

Центр по ремонту и обслуживанию ТСР пока проходит стадию проектирования и будет построен в 2025 году для оказания сервисных работ по техническому обслуживанию и ремонту выданных и установленных ТСР участникам программы.Учебно-тренировочный центр «Гостиница для участников СВО» вмещает 19 одновременно проживающих человека с инвалидностью и предназначен для социально-бытовой адаптации к утраченным функциям организма.

«Всеволожский агропромышленный техникум» предоставляет свои ресурсы в целях получения среднего профессионального образования в рамках сетевого сотрудничества образовательных организаций.

Всеволожская больница закрывает потребности и запросы в медицинских услугах демобилизованных граждан, а Центр восстановительного лечения в посёлке Ириновка принимает на долечивание от медицинских организаций, подведомственных Министерству обороны.

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