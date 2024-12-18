В Ленинградской области открылся центр протезирования и реабилитации

В Ленинградской области открылся центр протезирования и реабилитацииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
18 декабря во Всеволожске Ленинградской области состоялось открытие межрегионального центра высокотехнологического протезирования и реабилитации «Мультипротез». Объект стал частью Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО.
Здесь помощь смогут получить сотни участников спецоперации. Этот медицинский объект многофункциональный. Для бойцов, получивших ранение, будут действовать отделения адаптивной физкультуры, социальной и трудовой интеграции, кабинеты обучения новым специальностям.
Плановая мощность центра — 800 человек в год.
В «Мультипротезе» всех пациентов планируют обеспечить медицинскими изделиями, предназначенными для оказания протезно-ортопедической помощи с восстановлением функциональности и подвижности отсутствующих конечностей участников СВО. Также там займутся устранением или более полной компенсацией ограничений их жизнедеятельности, содействием их социальной адаптации и интеграции в общество.
При этом услуги по протезированию нижних конечностей, которые будут предоставлять различным категориям граждан, могут сочетаться с медицинскими реабилитационными мероприятиями и услугами социальной направленности. Протезирование предусматривает первичное, а также постоянное (повторное) протезирование.
Справка
Каждое учреждение, входящее в состав Кластера, оказывает государственные услуги за средства регионального бюджета в своей сфере.
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» реализует программы профессионального обучения, переподготовки, социальной адаптации и трудоустройства участников СВО, получивших инвалидность: начиная от профессиональной диагностики и последующей переподготовке по актуальной профессии и заканчивая индивидуальным подбором технических средств реабилитации, правовой и психологической помощью участников СВО и членов их семей.
Центр адаптивной физической культуры, рассчитанный на 1000 человек в год, реализует услуги медицинской реабилитации в период после протезирования конечностей.
Центр по ремонту и обслуживанию ТСР пока проходит стадию проектирования и будет построен в 2025 году для оказания сервисных работ по техническому обслуживанию и ремонту выданных и установленных ТСР участникам программы.Учебно-тренировочный центр «Гостиница для участников СВО» вмещает 19 одновременно проживающих человека с инвалидностью и предназначен для социально-бытовой адаптации к утраченным функциям организма.
«Всеволожский агропромышленный техникум» предоставляет свои ресурсы в целях получения среднего профессионального образования в рамках сетевого сотрудничества образовательных организаций.
Всеволожская больница закрывает потребности и запросы в медицинских услугах демобилизованных граждан, а Центр восстановительного лечения в посёлке Ириновка принимает на долечивание от медицинских организаций, подведомственных Министерству обороны.
https://spb.aif...b462fx691345356
https://lenobla...-svo/140405283/
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