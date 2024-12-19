«Уральская Сталь» запустила в работу новую газорезательную машину

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Отечественная установка производит заготовки разных форм, сечений и толщин. О сумме инвестиций в компании не сообщили.

Это дорогостоящий агрегат, отметили в компании. Там сообщили, что он оправдает себя в скором времени, ведь собственное производство запчастей в разы выгоднее.

Потребителями продукции машины станут все без исключения цеха предприятия.

«Уральская Сталь» — поставщик мостовых сталей, штрипса, листового проката из высокопрочной, конструкционной, атмосферо-, коррозионностойкой и судостали, трубной, колесной и рельсовой литой заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна для российского рынка.

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