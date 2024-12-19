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Плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов», построенная корабелами Балтийского завода ОСК для госкорпорации «Росатом», за пять лет работы выдала в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла около 978 млн кВт.ч электроэнергии. Этой энергии достаточно, чтобы удовлетворить потребности всей Чукотки в течение более чем одного года.

По данным пресс-службы «Росатома», доля атомной генерации в Чаун-Билибинском энергоузле в настоящий момент составляет 88%, на долю ПАТЭС приходится более 60%.

Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» за 5 лет выработала около 978 млн кВт.ч электроэнергии

Плавучая атомная станция ежегодно наращивает выработку, что свидетельствует о готовности станции нести необходимую нагрузку даже после вывода из эксплуатации Билибинской АЭС в конце 2025 года. Проектная выработка ПАТЭС составляет — 429 кВт.ч в год. Это актуально на фоне выбывающих мощностей Билибинской АЭС (около 100 млн кВтч в год) и растущих темпов потребления в Чаун-Билибинском энергоузле: в прошлом году рост спроса составил рекордные для Чукотки 15%.

С начала работы мы планомерно увеличиваем выработку. Если в 2020 году это были 127 млн кВтч, то в 2021 году уже 175 млн кВтч, а в 2024 — уже 250 млн кВт-часов. 5 лет успешной работы коллектива ПАТЭС в Арктике и регионе Крайнего Севера наделили «Росатом» уникальным опытом эксплуатации. Этот опыт лег в основу новых проектов госкорпорации в области малой атомной энергетики. Он заложил основу для освоения труднодоступных и изолированных территорий с использованием технологии АСММ — атомных станций малой мощности. В настоящий момент помимо ПАТЭС «Росатом» также реализует проекты новой плавучей АЭС на базе 4 ПЭБ на Чукотке, на мысе Наглейнын, а также наземной АСММ с новейшей реакторной установкой РИТМ-200 в Якутии (пос. Усть-Куйга), рассказал и.о. директора ПАТЭС Андрей Заславский.

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