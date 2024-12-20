Новый терминал магаданского аэропорта принял первый тестовый рейс

© magadanpravda.ru

Сегодня, 20 декабря, самолет компании S7 из Новосибирска приземлился в новом аэропорту в 8.45. Это был первый тестовый рейс, принятый современным терминалом в Соколе.

Из самолета пассажиры выходили прямо в здание по новенькому телетрапу. Их встречали песнями и танцами артисты национального творческого коллектива «Авландя». А в зале выдачи багажа, где не может не радовать новая ленточная система, всех приветствовал Магаданский Оркестр Духовой и Эстрадной Музыки.

Первым пассажирам представители «Новапорта» вручали приятные подарки на память о знаковом полете прямо на выходе с телетрапа.

«Я работаю здесь, летаю постоянно, но я не ожидала такого сюрприза, — говорит Ксения из Томска. — Мы слышали, что строится новый терминал, но даже не подозревали, что нас встретят в нем, тем более, устроят такой шикарный прием. Все просто здорово. Нам очень нравится».

© magadanpravda.ru

Ей вторит магаданка Цындыба Цыденова, для которой прибытие в здание нового аэропорта также стало приятным подарком:

«Многие спали, но командир корабля сказал, что нас встречает новый аэропорт. Я читала, что скоро открытие, но такого не ожидала. Трап к самолету — это здорово», — поделилась она с «МП».

В новом аэропорту будут работать сразу 14 стоек регистрации, а на дополнительной 15-й стойке можно будет сдать крупногабаритный багаж.

Для удобства перемещения нас ждут 12 лифтов и эскалаторов.

© magadanpravda.ru

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