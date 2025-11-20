Сегодня дан старт работе нового терминала аэропорта Мурманск.

Строительство терминала внутренних воздушных линий аэропорта Мурманск начато в 2023 году, завершено в 2025. Общая стоимость проекта — 4,7 млрд рублей.

Площадь терминала — 7,5 тыс. м², пропускная способность — до 400 пассажиров в час (старый терминал — 200 пассажиров в час). Фасад воплощает образ Хибин — крупнейшего горного массива на Кольском полуострове, с элементами, имитирующими северное сияние.

Маршрутная сеть аэропорта связывает Мурманск с Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Архангельском, Казанью, Екатеринбургом, Череповцом, Нижним Новгородом, Сочи, Минском (Беларусь).Для справки: В 2022 году пассажиропоток аэропорта Мурманск составил 1299 тыс. человек. В 2023 году он возрос на 10% и составил 1435 тыс. человек, в 2024 году эта цифра возросла до 1464 тыс. человек, что превысило прошлогодний показатель на 2,2%. За первое полугодие 2025 года аэропорт Мурманск обслужил 702 194 пассажира.

Существующий терминал аэропорта Мурманск — это историческое здание, построенное в 1970-х годах. В настоящее время он продолжает функционировать, но после ввода в эксплуатацию нового терминала планируется его реконструкция и переориентация на обслуживание международных рейсов. Это позволит обеспечить пассажиропоток на международных направлениях не менее 240 пассажиров в час (текущая пропускная способность пункта пропуска составляет 150 пассажиров в час). Потенциал международного въездного туризма, в том числе из Китая, Южной Кореи и Республики Беларусь позволяет прогнозировать рост пассажиропотока аэропорта на международных направлениях до 300 тыс. пассажиров к 2030 году.