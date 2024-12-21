Корпус Режевской ЦРБ в Свердловской области открыл свои двери после капитального ремонта

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Здание преобразилось благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая успешно реализуется в Свердловской области в рамках национального проекта «Здравоохранение». Общая сумма субсидии на проведение ремонта составила 130 миллионов рублей

В отремонтированном корпусе распложены сразу два отделения стационара больницы: на первом этаже — инфекционное, на втором — детское. Также в крыле здания работает противотуберкулёзный кабинет, поэтому требования к разделению помещений, организации вентиляционной системы, использованию отделочных материалов были серьёзные.

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В ходе капитального ремонта в корпусе площадью 1760 квадратных метров были заменены все инженерные сети, сантехника, окна и двери, отремонтирована кровля, система вентиляции, построены пандусы, а также проведена частичная перепланировка помещений. В отделке внутренних пространств использовались износостойкие материалы, которые выдержат частую обработку дезинфицирующими средствами. Мебель тоже радует глаз — она новая, светлая и удобная. Например, кровати в инфекционном отделении современные и многофункциональные, что хорошо и для пациентов, и для медицинских работников, которые проводят лечебные процедуры.

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Отметим, что в Режевском городском округе за 5 лет реализации нацпроекта «Здравоохранение» проведены капитальные ремонты общей врачебной практики в посёлке Озёрном, детской поликлинике и её филиале, установлены восемь модульных фельдшерско-акушерских пунктов, оснащённых всем необходимым для оказания плановой, неотложной и экстренной помощи. Кроме того, построена вертолётная площадка для обеспечения работы санавиации, введено в эксплуатацию новое высокотехнологичное оборудование: компьютерный томограф, цифровые маммограф и флюорограф и многое другое. В местной школе № 2 для привлечения молодых специалистов в здравоохранение открыт медицинский класс.

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В настоящее время продолжается капитальный ремонт в Глинской участковой больнице, ведётся строительство филиала поликлиники в микрорайоне Машиностроителей, идёт подготовка к установке ещё двух модульных фельдшерско-акушерских пунктов в сельских территориях муниципалитета. Открыть все эти объекты планируется уже в 2025 году.

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