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sergey k 22 декабря 2024, 14:44 Дорожное строительство

Нескольких транспортных объектов открыто сегодня

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Автомобильная дорога А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк и автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь. Благодаря этому объекту протяженностью 118,6 км, дальний подход к Крымскому мосту станет четырехполосным без светофорного регулирования, с разрешенной скоростью движения 90 км/час. Участок является логичным продолжением дальнего обхода Краснодара.

— Обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД. С открытием обхода значительно улучшится транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре и Кубинке. С вводом объекта в эксплуатацию время в пути из Звенигорода до центра Одинцова, а также до аэропорта Внуково значительно сократится. Новый участок поможет разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе.

— Витебская развязка Западного скоростного диаметра — первый этап Широтной магистрали скоростного движения. Строительство Витебской развязки стартовало в 2021 году. Дорожный объект решает несколько ключевых задач для транспортной системы Петербурга. Развязка позволяет обеспечить связь между Московским и Фрунзенским районами и ЗСД, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и перераспределить трафик, идущий через центральные районы.

— Обход городов Нижнекамска и Набережных Челнов. Обход позволит в разы улучшить транспортную доступность в Республике Татарстан и даст возможность дальнейшего развития Камского кластера. Объект в дальнейшем войдет в состав скоростного маршрута Казань — Екатеринбург — Тюмень.

— Обход пяти населенных пунктов в Республике Башкортостан.

В Башкортостане построен новый 65-километровый отрезок М-7 «Волга», который затронет пять населенных пунктов: Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново. Участок является составной частью международного транспортного коридора «Россия», входит в состав скоростного маршрута Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень. Работы на данном участке дороги начались в 2022 году.

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Источник: https://vz.ru/news/2024/12/22/1304919.html

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дорожная инфраструктура
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    22.12.2415:21:27

    Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах.

    За шесть лет в России построено более 150 тысяч километров автодорог;

    Трасса М-12 от Москвы до Казани оказалась востребованной, ей воспользовались порядка 26 миллионов автомобилистов;

    В течение шести лет в России модернизируют не менее 75 аэропортов, на эти цели направят 250 миллиардов рублей;

    Россия продолжит качественно обновлять дорожную сеть и формировать комфортную среду для жизни, в том числе в новых регионах;

    Необходимо активнее наращивать прямое авиасообщение между регионами;

    Развитие транспортного каркаса страны идёт последовательно и непрерывно.

    @KremlinRussian

    https://t.me/divgen/60442

    Работа идет даже в воскресенье! Как на фронте.

    #1294443
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