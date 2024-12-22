Нескольких транспортных объектов открыто сегодня

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Автомобильная дорога А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк и автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь. Благодаря этому объекту протяженностью 118,6 км, дальний подход к Крымскому мосту станет четырехполосным без светофорного регулирования, с разрешенной скоростью движения 90 км/час. Участок является логичным продолжением дальнего обхода Краснодара.

— Обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД. С открытием обхода значительно улучшится транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре и Кубинке. С вводом объекта в эксплуатацию время в пути из Звенигорода до центра Одинцова, а также до аэропорта Внуково значительно сократится. Новый участок поможет разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе.

— Витебская развязка Западного скоростного диаметра — первый этап Широтной магистрали скоростного движения. Строительство Витебской развязки стартовало в 2021 году. Дорожный объект решает несколько ключевых задач для транспортной системы Петербурга. Развязка позволяет обеспечить связь между Московским и Фрунзенским районами и ЗСД, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и перераспределить трафик, идущий через центральные районы.

— Обход городов Нижнекамска и Набережных Челнов. Обход позволит в разы улучшить транспортную доступность в Республике Татарстан и даст возможность дальнейшего развития Камского кластера. Объект в дальнейшем войдет в состав скоростного маршрута Казань — Екатеринбург — Тюмень.

— Обход пяти населенных пунктов в Республике Башкортостан.

В Башкортостане построен новый 65-километровый отрезок М-7 «Волга», который затронет пять населенных пунктов: Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново. Участок является составной частью международного транспортного коридора «Россия», входит в состав скоростного маршрута Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень. Работы на данном участке дороги начались в 2022 году.

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