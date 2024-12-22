В Бурятии появился ещё один новый детский сад

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В улусе Санага Закаменского района открылся новый детский садик на 136 мест.

Ранее детский сад был в здании школы. Это, конечно, было неудобно, — поделился глава в своём телеграм-канале. — Теперь же детишки ходят в красивый, комфортный свой садик, который полностью оборудован всем необходимым. Пусть в этом саду всегда звучат детские голоса, чтобы было много детей.

© baikal-daily.ru

Санагинский детский сад — самое большое сельское дошкольное учреждение в районе. Каждая группа имеет свою игровую, приемную, спальную и раздаточную. Сад оформлен в национальном стиле. Также выделено помещение для музея, где также проходят занятия по бурятскому языку.Раньше сад носил название «Малыш». Несколько лет назад его переименовали в «Ургы», что означает подснежник, первая ласточка весны.

Также в районе недавно открылись новые детские сады в улусе Дутулур, в селе Баянгол, проведён капитальный ремонт детских садов в селе Хамней и в селе Мыла. Кроме того, в Дутулуре построена и уже работает новая школа на 100 мест, сообщил Цыденов.

Мы продолжаем строить детские сады, школы, дороги, в общем, делать нашу жизнь лучше и счастливее. Чтобы у наших детей были все возможности расти, развиваться, быть умными, успешными людьми. И делать нашу Бурятию, нашу Россию сильнее.

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