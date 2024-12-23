«Роснефть» ввела в эксплуатацию новую электростанцию на Ванкорском месторождении

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Компания «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») ввела в эксплуатацию на Ванкорском месторождении новую газотурбинную электростанцию (ГТЭС) «Полярная» мощностью 150 МВт.

Комплекс обеспечит потребности новых объектов Ванкорского кластера месторождений в рамках реализации проекта «Восток Ойл».

Топливом для электростанции служит добываемый на месторождении попутный нефтяной газ (ПНГ), полезное использование которого сегодня на Ванкоре достигает практически 100%. При этом порядка 13% газа направляется на объекты энергетики. ГТЭС «Полярная» для выработки энергии в качестве топлива в год будет потреблять более 270 млн куб. м попутного нефтяного газа, прошедшего предварительную очистку.

При строительстве новой электростанции впервые в отрасли было применено новое инженерно-техническое решение: между фундаментом и газотурбинными установками смонтировали виброизоляторы, которые снижают вибрационную нагрузку. Это позволило значительно увеличить безремонтный срок эксплуатации станции.

Системы управления ГТЭС — отечественного производства. Успешный опыт импортозамещения оборудования и технологий планируется реализовать при проектировании и возведении других объектов энергетической инфраструктуры проекта «Восток Ойл».

Реализация проекта по строительству ГТЭС «Полярная», в том числе разработка решений по импортозамещению узлов основного оборудования, велась Компанией в тесном взаимодействии с предприятиями Группы «Интер РАО», а также с филиалами «Системного оператора Единой энергетической системы», который обеспечил комплекс работ по вводу ГТЭС «Полярная» в составе энергосистемы страны.

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