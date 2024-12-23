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Новую инфраструктуру построили на стыке Транссиба с БАМом. Теперь поезда, проходящие по этому участку, могут следовать без остановок.

Разноуровневая развязка существенно повысит пропускную способность на этом участке.

Для этого железнодорожники:

уложили 4 км пути

возвели мост длиной более 100 м

подняли земляное полотно на высоту до 12 м

переработали более 420 тыс. м³ грунта

Сейчас на объекте продолжаем строительство новой пассажирской платформы для пригородных поездов.

Когда завершим все работы на перегоне, выпустим в реки Дальнего Востока более 8,3 тыс. мальков кеты и почти 8 тыс. молоди осетровых видов рыб.

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