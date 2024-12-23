Открыто движение по развязке на перегоне Волочаевка-1 — пост Тунгусский в Еврейской АОСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новую инфраструктуру построили на стыке Транссиба с БАМом. Теперь поезда, проходящие по этому участку, могут следовать без остановок.
Разноуровневая развязка существенно повысит пропускную способность на этом участке.
Для этого железнодорожники:
уложили 4 км пути
возвели мост длиной более 100 м
подняли земляное полотно на высоту до 12 м
переработали более 420 тыс. м³ грунта
Сейчас на объекте продолжаем строительство новой пассажирской платформы для пригородных поездов.
Когда завершим все работы на перегоне, выпустим в реки Дальнего Востока более 8,3 тыс. мальков кеты и почти 8 тыс. молоди осетровых видов рыб.
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