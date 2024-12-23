Первые мегаватты, выработанные на заводе энергоутилизации отходов «РТ-Инвест», поступили в сеть

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Завод энергоутилизации отходов «РТ-Инвест» Госкорпорации Ростех в рамках пусконаладочных работ выдал первую электроэнергию в сеть. Это произошло в процессе синхронизации генерирующего оборудования завода в Воскресенском городском округе Подмосковья с Единой энергетической системой. Первые 120 тысяч кВт*ч «зеленой» энергии стали доступны потребителям.

Строительство первого современного завода энергоутилизации отходов осуществляет компания АГК-1 группы компаний «РТ-Инвест». Прошедшие испытания — важнейший этап пусконаладочных работ перед промышленной эксплуатацией. По итогам успешно завершенных работ было выработано 120 тысяч кВт*ч электроэнергии, которые поступили в общую энергетическую систему.

Завод вблизи деревни Свистягино — один из четырех заводов, строящихся в Подмосковье, и первый вышедший на финальную стадию готовности. Проектная мощность предприятия — 700 тысяч тонн в год. После запуска завод сможет производить 520 млн кВт*ч «зеленой» энергии ежегодно — этого достаточно для обеспечения электричеством 80 тысяч жителей.

Строительство завода было завершено в июле 2024 года. На данный момент проводятся пусконаладочные работы. Запуск первого в России завода энергоутилизации отходов запланирован на ближайшее время.

Всего компания «РТ-Инвест» строит четыре завода энергетической утилизации на территории Московской области: в Воскресенском, Солнечногорском, Наро-Фоминском и Богородском округах — совокупной мощностью 2,8 млн тонн отходов в год и еще один завод в Республике Татарстан, мощностью 550 тысяч тонн отходов в год. Отходы на энергетическую утилизацию будут поступать после обязательной сортировки и отбора вторичных материальных ресурсов.

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