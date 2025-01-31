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rvk 31 января 2025, 18:46 115 Энергетика и ТЭК

«Зеленая» электростанция Ростеха впервые поставила почти 2 млн кВт в энергосеть

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 © rostec.ru

Первая в России «зеленая» электростанция холдинга РТ-Инвест Госкорпорации Ростех поставила почти 2 млн кВт в энергосеть. Всего за месяц предприятие переработало более 19 тыс. тонн коммунальных отходов.

Завод расположен в городском округе Воскресенск Московской области. В основе комплекса лежат самые передовые технологии энергоутилизации, аналогичные решениям, применяемым на заводах в Финляндии, Швейцарии и других странах. Предприятие построено компанией «АГК-1» группы компаний «РТ-Инвест» и введено в эксплуатацию в конце декабря 2024 года.

«Зеленая» электростанция может перерабатывать 700 тысяч тонн отходов в год, непригодных для вторичной переработки. Это так называемые «хвосты», которые нельзя отправить на вторичную переработку. Ранее они отправлялись на мусорные полигоны и загрязняли окружающую среду. Взамен завод поставит 520 миллионов кВт*ч энергии в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством город населением около 80 тысяч жителей.

«В настоящее время „РТ-Инвест“ при поддержке Ростеха строит еще четыре „зеленых“ электростанции. Основная цель проекта „Энергия из отходов“ — нулевое захоронение. Только используя энергетическую утилизацию возможно навсегда отказаться от захоронения в любом его виде. Суммарно все пять предприятий смогут перерабатывать более 3,3 млн тонн отходов в год. Для сравнения, эквивалент — около 60 млн мусорных пакетов, которые не будут закопаны на полигонах. Это позволит сократить выбросы CO2 на 3,8 млн тонн и повысить качество жизни более 18 млн людей. Важно отметить, что это коммерческий проект. Он практически полностью реализуется на средства частных инвесторов и привлеченное банковское финансирование. Дальнейшее его развитие сильно зависит от уровня ключевой ставки — текущая ставка делает проект убыточным и создает колоссальные риски для его успешной реализации», — рассказал генеральный директор АО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Помимо предприятия в Свистягино, «РТ-Инвест» откроет три завода в Московской области и еще один — в Татарстане. Суммарно пять «зеленых» электростанций позволят производить более 2 200 000 МВт*ч энергии в год.

Для утилизации отходов на предприятиях используется технология сжигания на колосниковой решетке. Всего в мире функционирует более 2500 установок с колосниковой решеткой мощностью 350 млн тонн отходов в год. Это самая современная технология: новейшие системы газоочистки позволяют достичь уровня выбросов ниже международных экологических стандартов. Проекты «зеленых» электростанций «РТ-Инвест» успешно прошли 11 российских и 2независимых международных экспертизы. Все заключения подтвердили исключительную экологическую безопасность объектов.

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Источник: https://rostec.ru/media/pressreleas...avila-pochti-2-mln-kvt-v-energoset/

  • rvk
  • 5
РТ-Инвест, Ростех
  • Нет аватара termometrix
    31.01.2519:06:15

    Подобные электростанции необходимо построить во всех городах России.

    Раздельный сбор отходов, переработка максимального количества мусора, повышение экологической культуры населения должны стать приоритетными задачами.

    #1296286
    • Badassgoliath Badassgoliath
      31.01.2520:04:43

      Раздельный сбор отходов,

      Тут я настроен скептически. Во-первых, не все граждане в принципе доносят пакеты с мусором до контейнеров, какие уж тут раздельные сборы. Во-вторых, лично я считаю, что просто так, без стимула, сами люди сортировать мусор не станут. У нас в Саратове поставили было контейнеры разных цветов с указанием, какие отходы в какой контейнер класть. Ноль эффекта, все отходы в один пакет и его в первый попавшийся контейнер. Сейчас, ввиду полной неудачи этого начинания, разноцветные контейнеры используются просто как обычные.

      Ну и в третьих — я склонен полагать, что граждан и не нужно стараться нагружать сортировкой мусора, это должны делать на мусоросортировочных линиях. Кроме очевидных проблем с сознательностью, есть ещё и такое, что к раздельным контейнерам нужны ещё и раздельные мусоровозы, а это означает увеличение их количества.

      #1296289
      • Нет аватара termometrix
        31.01.2520:42:10

        это должны делать на мусоросортировочных линиях

        Это тоже вариант.

        #1296292
      • Нет аватара Kотенко Cергей
        31.01.2520:49:58

        Ну, где как. У нас в Подмосковье в г. Бронницы давно стоят отдельные контейнеры. Начиналось туго. Но теперь их наполняют быстро. И не пищевыми отходами.

        Здесь важно как ведёт себя сама компания. Если она регулярно забирает вторсырьё, если контейнеры чистые, то люди охотно пользуются ими.

        Недостаток — непонятно, что туда точно надо кидать. Ну макулатуру, коробки, полиэтилен, ПЭТ — это понятно. А канистры из-под скажем «незамерзайки», бутылки из-под масла,

        загрязнённые упаковки пищевых продуктов — непонятно.

        А на мусоросортировочных линиях всё и так разбирают.

        #1296293
  • Нет аватара nabludatel71
    31.01.2520:57:28

    поставила почти 2 млн кВт в энергосеть

    Поправочка: 2 млн кВт*ч. 2 млн кВт — это мощность 2 стандартных блоков АЭС (типа Ростовской).

    #1296294
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