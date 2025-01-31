«Зеленая» электростанция Ростеха впервые поставила почти 2 млн кВт в энергосеть

© rostec.ru

Первая в России «зеленая» электростанция холдинга РТ-Инвест Госкорпорации Ростех поставила почти 2 млн кВт в энергосеть. Всего за месяц предприятие переработало более 19 тыс. тонн коммунальных отходов.

Завод расположен в городском округе Воскресенск Московской области. В основе комплекса лежат самые передовые технологии энергоутилизации, аналогичные решениям, применяемым на заводах в Финляндии, Швейцарии и других странах. Предприятие построено компанией «АГК-1» группы компаний «РТ-Инвест» и введено в эксплуатацию в конце декабря 2024 года.

«Зеленая» электростанция может перерабатывать 700 тысяч тонн отходов в год, непригодных для вторичной переработки. Это так называемые «хвосты», которые нельзя отправить на вторичную переработку. Ранее они отправлялись на мусорные полигоны и загрязняли окружающую среду. Взамен завод поставит 520 миллионов кВт*ч энергии в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством город населением около 80 тысяч жителей.

«В настоящее время „РТ-Инвест“ при поддержке Ростеха строит еще четыре „зеленых“ электростанции. Основная цель проекта „Энергия из отходов“ — нулевое захоронение. Только используя энергетическую утилизацию возможно навсегда отказаться от захоронения в любом его виде. Суммарно все пять предприятий смогут перерабатывать более 3,3 млн тонн отходов в год. Для сравнения, эквивалент — около 60 млн мусорных пакетов, которые не будут закопаны на полигонах. Это позволит сократить выбросы CO2 на 3,8 млн тонн и повысить качество жизни более 18 млн людей. Важно отметить, что это коммерческий проект. Он практически полностью реализуется на средства частных инвесторов и привлеченное банковское финансирование. Дальнейшее его развитие сильно зависит от уровня ключевой ставки — текущая ставка делает проект убыточным и создает колоссальные риски для его успешной реализации», — рассказал генеральный директор АО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Помимо предприятия в Свистягино, «РТ-Инвест» откроет три завода в Московской области и еще один — в Татарстане. Суммарно пять «зеленых» электростанций позволят производить более 2 200 000 МВт*ч энергии в год.

Для утилизации отходов на предприятиях используется технология сжигания на колосниковой решетке. Всего в мире функционирует более 2500 установок с колосниковой решеткой мощностью 350 млн тонн отходов в год. Это самая современная технология: новейшие системы газоочистки позволяют достичь уровня выбросов ниже международных экологических стандартов. Проекты «зеленых» электростанций «РТ-Инвест» успешно прошли 11 российских и 2независимых международных экспертизы. Все заключения подтвердили исключительную экологическую безопасность объектов.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен