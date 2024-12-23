«Полаир-Недвижимость» нарастила мощности по выпуску комплектующих для холодильного оборудования

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Компания «Полаир-Недвижимость» в 1,2 раза нарастила в Волжске Республики Марий Эл мощности по выпуску теплообменников для профессионального холодильного оборудования под брендом Polair.

Инвестиции в модернизацию составили 221 млн рублей. Из них в виде льготного займа по совместной федерально-региональной программе «Комплектующие изделия» 90 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 10 млн рублей — Фонд развития промышленности Республики Марий Эл.

После выхода производства теплообменников на проектную мощность выпуск холодильных шкафов планируется нарастить на 21% - до 48,6 тыс. в год, а шкафов шоковой заморозки на 19,3% - до 772 в год.

«Закупленное на средства ФРП новое производственное оборудование позволило перейти на чистые технологии, отказавшись от применения растворителя перхлорэтилена. А вместе с уменьшением диаметра трубки в теплообменнике мы смогли также снизить время производственного цикла на 15%, материалоемкость на 10% и потребности в хладагенте в холодильном контуре на 15%», — прокомментировал генеральный директор АО «Полаир-Недвижимость» Сергей Кукушкин.

Система охлаждения динамического типа, основанная на медно-алюминиевых паяных пластинчатых теплообменниках, — ключевая особенность профессионального холодильного оборудования. Одно из конкурентных преимуществ продукции — высокий уровень экологичности за счет применения в качестве хладагента природного углеводородного компонента (пропан, R290), который энергоэффективнее, озонобезопаснее, менее токсичен и дешевле фторсодержащих хладагентов.

Потребители профессионального холодильного оборудования — торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «ВкусВилл» и другие, а также предприятия общественного питания и пищевой промышленности. Шкафы шоковой заморозки наиболее востребованы специализирующимися на выпечке предприятиями, фабриками-кухнями, темными фабриками (dark kitchen) и ресторанами уникальной кухни.

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