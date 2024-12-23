Открыт 25-километровый участок стратегической трассы обхода Волгограда

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Сегодня, 23 декабря, в Городищенском районе торжественно открыли 25-километровый участок трассы обхода Волгограда, которая имеет стратегическое значение, передает V102.RU.

Трасса в обход Волгограда, общей протяженностью порядка 100 километров, строится в несколько этапов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Первый участок в 25 километров, который сегодня открыли для движения, считается самым сложным. Он находится на стыке Советского района Волгограда и Городищенского района Волгоградской области. Включает в себя три новые транспортные развязки, 13 искусственных сооружений — восемь путепроводов и пять мостов, 17 водопропускных труб. Новая дорога соединяет две федеральные трассы Р-22 «Каспий» (направление на Москву), Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск, в том числе с выходом на региональную дорогу Качалино — Котельниково и к аэропорту «Гумрак».

Введение в эксплуатацию новой автомагистрали, как отмечают в обладмине, позволит вывести за пределы города до 8-16 тысяч транзитный автомобилей в сутки. Это четырехполосная трасса с разделительными конструкциями, освещением, местами отдыха для водителей.

Сегодня в Волгоградской области открыли движение по первому участку обхода Волгограда протяженностью 25 км. Новая дорога войдет в состав международного транспортного коридора «Север — Юг». Транзитные потоки в Азербайджан и Иран следовали через весь город, который протянулся на 90 километров вдоль Волги. Теперь эта ситуация начнет кардинально меняться. Предварительно, обход поможет вывести за пределы города до 15 тыс. транзитных машин в сутки. Большое спасибо всем, кто принимает участие в строительстве этой важной для региона трассы.

Благодаря принятому решению по строительству объездной дороги вокруг города-героя Волгограда общей протяженностью порядка 100 километров и выполнению всеми нами задачи по развитию международного транспорта логистического коридора «Север — Юг», ввод в эксплуатацию и запуск движения по первому 25-километровому участку — это по-настоящему историческое событие не только для Волгоградской области, Юга России. Это историческое решение для всей нашей страны. Объездная дорога вокруг Волгограда — не просто дорога для вывода транзитного транспорта за пределы города. Это объект, позволяющий стратегически развиваться нашей стране.

© media.v102.ru

По словам начальника ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрия Сорокина, реализация проекта качественно изменит ситуацию в дорожной сфере Волгограда, позволит серьезно продвинуться в решении транспортных проблем всей области, вовлечь в хозяйственный оборот новые, пока неиспользуемые территории.

В настоящее время возводится второй участок обхода Волгограда, протяженность которого составляет 12 километров. Этот южный отрезок соединит две федеральные трассы — Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте от Р-22 — с автодорогой Волгоград — Котельниково — Сальск. К реализации также готовится третий этап, который соединит федеральную трассу Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский с региональной автодорогой Волгоград — Котельниково — Сальск; кроме того, прорабатывается вопрос проектирования четвертого участка.

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