Первая очередь нового портового терминала открылась в Калининградской области

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Первая очередь нового портового терминала в городе Пионерский была введена в строй в Калининградской области.

Новый порт уже приступил к регулярному приему судов. Первым в него зашел паром «Антей». Судно ошвартовалось у причала № 1. При этом роль оператора морского терминала получило ФГУП «Росморпорт».

Кроме того, в Балтийске на паромный комплекс встал под разгрузку паром «Балтийск».

После этих нововведений портовый комплекс региона получил возможность обрабатывать два больших парома одновременно. Это позволит существенно нарастить пропускную способность переправы.

К настоящему моменту оператор паромной линии разработал и утвердил расписание, согласно которому паром будет регулярно заходить в порт, расположенный в Пионерском.

В Пионерском продолжается строительство причала № 2 терминала, оградительного мола, здания пассажирского терминала и других вспомогательных зданий и сооружений.

Первая очередь береговых сооружений морского терминала включает причал № 1, береговой пандус и операционную акваторию площадью 304,3 тысячи кв. метров, которые в совокупности обеспечивают прием и обработку судов с грузами типа ro-ro.

Длина причального фронта морского терминала составляет 163,9 метра, глубина у причальной стенки — 7,5 метра. На терминале имеется площадка для хранения автотранспорта с подъездным путем общей площадью 14 тыс. кв. метров и вместимостью 74 транспортных средства.

Портовая инфраструктура терминала в настоящее время позволяет обслуживать суда длиной до 191 метра, шириной до 26 и осадкой до 7 метров.

На морском терминале возможна перевалка грузов типа ro-ro, включая грузовые автомобили и легковые автомобили, а также генеральных и навалочных грузов по прямой схеме (судно — автотранспортное средство). Используя инфраструктуру морского терминала, Северо-Западный бассейновый филиал может переваливать до 20 тысяч стандартных грузовых автомобилей в год.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов с определенными оговорками и квотами на объемы различных грузов. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На начало декабря 2024 года морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 27 сухогрузов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга — Балтийск, Усть-Луга — Пионерский, Бронка — Калининград, Петербург — Балтийск, Петербург — Калининград.

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