«Калашников» начал поставки модифицированной ракеты «Вихрь-1» с расширенными боевыми возможностями

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АО «Концерн «Калашников» полностью выполнило обязательства 2024 года по контракту на поставку управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь-1». Изделия отгружены в срок и в полном объеме. Это стало возможным благодаря открытию в текущем году дополнительных производственных участков, оснащенных современным оборудованием.

Предприятие также освоило выпуск новой модификации ракеты «Вихрь-1» с расширенными боевыми возможностями. Она поставлена на производство и концерн осуществляет ее отгрузки в адрес заказчика.

Помимо этого, в декабре завершается ввод в эксплуатацию двух новых цехов по производству зенитных управляемых ракет для ЗРК «Стрела».

Высокоточное оружие «Калашникова»: зенитные управляемые ракеты для ЗРК «Стрела», управляемые ракеты авиационного базирования «Вихрь-1» и управляемые артиллерийские снаряды «Китолов-2М», — в настоящее время активно и успешно применяются в зоне проведения СВО. Предприятие нарастило в несколько раз выпуск этих изделий в нынешнем году.

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