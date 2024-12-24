В селе Оёк Иркутского района открыли участковую больницу после капремонта

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В селе Оёк Иркутского района завершили капитальный ремонт здания участковой больницы. На проведение ремонтных работ выделено свыше 42 миллионов рублей из областного бюджета, часть из них — по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Ремонт учреждения длился с 2023 года. В здании полностью заменили системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Обновлены электрические и слаботочные сети, выполнена внутренняя отделка помещений, произведен ремонт цоколя.

Это важный социальный объект Иркутском районе. Медучреждение обслуживает более 11 тысяч человек из Оёкского, Никольского, Сосновоборского, Ревякинского муниципальных образований. Теперь жители могут получать качественную медицинскую помощь в более комфортных условиях.

Решение о проведении капитального ремонта принято в целях улучшения качества оказания медицинской помощи населению. Здание медучреждения 1990 года постройки находилось в неудовлетворительном состоянии и не соответствовало действующим санэпид требованиям. Ранее капитальный ремонт помещений не выполняли.

В структуру участковой больницы входит поликлиника на 100 посещений в смену, включающая в себя кабинеты педиатра, терапевта, стоматолога, гинеколога, рентген-кабинет, кабинеты УЗИ, функциональной диагностики, неотложной помощи, а также смотровой, процедурный и прививочный кабинеты, регистратуру открытого типа. В медучреждении работает круглосуточный стационар.

Как рассказала Анна Данилова, больница полностью укомплектована врачами и средним медицинским персоналом. С 23 декабря в учреждении начнется прием пациентов.

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